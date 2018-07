Supermarktomzet blauwe bes blijft groeien

De omzet van blauwe bessen in de supermarkten is in 2017 vergeleken met 2013 met ruim 250 procent toegenomen. Ook het landbouwareaal en de import van blauwe bessen namen in omvang toe. De prijzen van blauwe bessen in de supermarkten veranderden in deze periode nauwelijks. Dat meldt het CBS.

De omzet van blauwe bessen stijgt al een aantal jaar op rij. Deze trend zette zich in het eerste halfjaar van 2018 voort, supermarkten verkochten 8 procent meer blauwe bessen dan in dezelfde periode van 2017. Doorgaans koopt de consument de meeste blauwe bessen in mei.

Toename areaal en import blauwe bessen

Fruittelers spelen in op de toenemende vraag van de consument naar zacht, klein fruit zoals blauwe bessen, zwarte bessen, rode bessen, bramen en frambozen. De teeltoppervlakte van dit klein fruit neemt van jaar tot jaar toe. In 2018 groeide deze oppervlakte naar 1930 hectare, een toename van 11 procent vergeleken met een jaar eerder. Het betreft hier alleen de oppervlakte klein fruit in open grond. Het areaal onder glas is in dit bericht niet meegenomen.



Van alle soorten klein fruit is vooral de blauwe bes populair. Het areaal nam in een jaar tijd met 17 procent toe tot 970 hectare in 2018. Het areaal blauwe bessen is sinds 2013 met twee derde in omvang gegroeid. Het aantal telers nam in deze periode minder snel toe, van 110 naar 130.

Gezond imago

Blauwe bessen staan, achter peren en appels, op de derde plaats in de lijst van de meest geteelde fruitsoorten in Nederland. Ook in andere Europese landen neemt de teelt van blauwe bessen toe. In 2016 stond Nederland in de top 5 van Europese landen met het grootste areaal blauwe bessen. Nederland volgde met 780 hectare na Polen (5 040 hectare), Duitsland (2 710 hectare), Spanje (2 260 hectare) en Portugal (1 520 hectare). De toename wordt mede veroorzaakt door het gezonde imago dat de blauwe bes bij de consument heeft.

Import van blauwe bessen bijna verdrievoudigd

Niet alleen de teelt maar ook de import van blauwe bessen is de laatste jaren toegenomen. In 2017 werd 9,8 miljoen kilogram aan verse blauwe bessen ingevoerd, bijna drie keer zoveel als in 2013. In 2017 was ongeveer 40 procent hiervan bestemd voor wederuitvoer. In 2013 werd een derde van de blauwe bessen geïmporteerd uit Zuid-Amerika en twee derde uit Europa. Het merendeel kwam in dat jaar uit Spanje (29 procent) en Chili (27 procent).



In vergelijking met 2013 is de landenverdeling van de invoer van blauwe bessen gewijzigd. In 2013 en 2014 kwam het merendeel van de ingevoerde blauwe bessen uit twee landen: Spanje en Chili. In 2015 en 2016 kwam een groot deel van de blauwe bessen niet uit Chili maar uit Peru, respectievelijk 19 en 31 procent. De import uit Chili daalde van 915 duizend kilogram in 2013 naar 331 duizend kilogram vorig jaar. Vanaf 2015 is er meer invoer uit Afrika. In 2017 kwam 745 duizend kilogram (7,6 procent van de totale invoer) van dit continent. Vorig jaar kwam bijna 60 procent van de blauwe bessen uit Zuid-Europa (Spanje, 51 procent en Portugal, 8 procent).