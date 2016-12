Schade aan de kleine bloedvaten bij prediabetes

Op het moment dat de diagnose diabetes type 2 wordt gesteld, zijn er soms al ernstige complicaties, zoals schade aan netvlies, nieren, hart, zenuwen en hersenen. Gemeenschappelijk aan al die complicaties is schade aan de kleine bloedvaten, die al aanwezig blijkt in het voorstadium van diabetes, prediabetes genoemd.

Deze ontdekking, gedaan door artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ in het kader van De Maastricht Studie, heeft verstrekkende gevolgen. Consequentie is namelijk dat er al veel eerder, namelijk in het stadium van prediabetes, maatregelen genomen moeten worden. Aangezien tenminste 25 procent van de bevolking tussen pakweg 40 en 75 jaar prediabetes heeft, van wie een groot deel daadwerkelijk diabetes type 2 krijgt, gaat het hier om een niet te onderschatten gezondheidsprobleem.

Geen symptomen

Prediabetes levert geen symptomen op - de persoon in kwestie merkt er niets van - maar ondertussen wordt er dus wel degelijk schade aangericht, in eerste instantie aan de kleine bloedvaten. Gevolg daarvan is dat organen minder bloed en dus zuurstof en voeding krijgen en niet meer optimaal kunnen functioneren. De onderzoekers hebben vastgesteld dat dat effect door het gehele lichaam plaatsvindt. Ze hebben metingen gedaan aan de kleine bloedvaten, ook wel microcirculatie genoemd, in de huid en in het netvlies. In beide gevallen werd dezelfde schade aan de kleine bloedvaten gevonden. Die schade verhoogt de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dat betekent dat er wegen gevonden moeten worden om in dat stadium al te interveniëren om erger te voorkomen. Daar is de zorg op dit moment echter niet op ingericht. Er wordt momenteel ook helemaal niet specifiek gezocht naar prediabetes.