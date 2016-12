Longfonds pleit voor stookalarm voor houtkachels

'In België is zo’n stookalarm er al. Mensen krijgen het advies om op een windstille en mistige dag rekening met elkaar te houden en niet te stoken. Dit om de risico’s van houtrook voor de gezondheid van mensen te beperken of te voorkomen', aldus het Longfonds die windt dat dit ook in Nederland hard nodig is.

Fijnstof houtkachels

Veel mensen zijn zich er niet bewust van dat rook van houtvuur fijnstof bevat en daarmee een serieuze vervuiling van de lucht is. Twee uur bij de open haard zorgt voor net zoveel fijnstof als een rit met de auto van Amsterdam naar Milaan. Houtrook is schadelijk voor iedereen, maar mensen met een longziekte, ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten.

Benauwdheid en veel hoesten met als gevolg meer medicijnen, opname in het ziekenhuis met een longaanval en verslechtering van de longfunctie. Dit is een vrij onbekend probleem in Nederland. Het stookalarm kan bijdragen aan de bewustwording en mensen stimuleren het stookgedrag aan te passen.

Klachten bij gemeenten

Het merendeel van de gemeenten herkent deze problemen aan de hand van binnengekomen klachten, daarom is het stookalarm bij windstil weer en mist hard nodig. Het Longfonds pleit er dan ook voor dat het stookalarm op korte termijn ingevoerd wordt in Nederland.