Ziekenhuis erkent fouten bij overlijden neef Yolanthe

Het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Rogier Mooij, de 21-jarige neef van Yolanthe. De jongen overleed onverwacht in november 2014.

Het Tergooi had een onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen naar het overlijden van Mooij. De comissie stelt in haar onderzoek dat het ziekenhuis tekort is geschoten bij de behandeling van de patiënt, die onverwacht in het ziekenhuis kwam te overlijden.

Naast de constatering dat de medische zorg bij deze patiënt beter had gemoeten, concludeert men dat het ziekenhuis er beter aan had gedaan het overlijden meteen als een calamiteit te melden bij de Inspectie. En beter had Tergooi geen overeenkomst met de nabestaanden gesloten waarin beperkende voorwaarden werden opgenomen. Ten slotte had de communicatie met de nabestaanden zorgvuldiger gekund volgens de commissie.

“Tergooi betreurt het ten zeerste wat er heeft plaatsgevonden. Deze tragische gebeurtenis heeft een grote impact gehad, in de eerste plaats op de ouders en familie van het slachtoffer, maar ook op andere direct betrokkenen en het ziekenhuis in het algemeen”, aldus Ruurd Jan Roorda, voorzitter van de raad van bestuur. “Het ziekenhuis wil zo goed mogelijk leren van deze gebeurtenis. Dit rapport helpt ons daarbij en het ziekenhuis is de commissie dan ook erkentelijk”.

Tergooi heeft inmiddels maatregelen genomen om zich op de gesignaleerde punten te verbeteren.