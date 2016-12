Martini Ziekenhuis sluit contracten af met alle zorgverzekeraars

Hiermee is voor alle verzekerden de continuïteit van zorg in het Martini Ziekenhuis gegarandeerd in 2017. Zo kunnen ook alle verzekerden van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en de verschillende merken die daaronder vallen, het komende jaar terecht bij het topklinische ziekenhuis in Groningen, ongeacht hun polis. Ook mensen met een budgetpolis van ZEKUR kunnen nu terecht in het Martini Ziekenhuis. Dat was voorheen niet het geval.



Peter Littooij, lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis: ‘We hebben intensief gewerkt aan overeenkomsten met verzekeraars zodat het Martini de zorg aan onze patiënten het hele jaar door kan garanderen. Zo hebben we bijvoorbeeld met VGZ afgesproken dat we aan het eind van het jaar niet in de situatie komen dat we een patiëntenstop moeten instellen, zoals je elders wel eens ziet gebeuren. ’



Het Martini Ziekenhuis sloot eerder al een meerjarenovereenkomst met Menzis. Voor 2017 zijn verder jaarcontracten afgesloten met Multizorg, CZ en Zilveren Kruis (Achmea) en een tweejarig contract met DSW. Het Martini Ziekenhuis streeft na in de toekomst met meer zorgverzekeraars meerjarenafspraken te maken.