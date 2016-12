'Geen waarschuwing kliniek voor zenuwpijn na ooglaserbehandeling'

Klinieken waarschuwen patiënten nu niet dat er een kleine kans bestaat dat ze ernstige zenuwpijn ontwikkelen. Hij doet zijn uitspraken naar aanleiding van een reportage die het programma maakte met een verborgen camera.ZEMBLA maakte met een verborgen camera opnamen op voorlichtingsbijeenkomsten in drie verschillende klinieken. Daar krijgen patiënten te horen dat zenuwpijn na een Lasik ooglaserbehandeling niet bestaat. Andere complicaties zoals droge ogen, slecht zicht, lichtkringen en schitteringen zouden vrijwel altijd overgaan. ZEMBLA sprak in Nederland twee mensen die ernstige zenuwpijn kregen. In Miami bezocht ZEMBLA optometrist Edward Boshnick die vanuit de hele wereld patiënten behandelt die kampen met ernstige pijnklachten na een ooglaserbehandeling. Dit schrijft ZEMBLA op de website.

Over complicaties zoals de veel voorkomende droge ogen, schitteringen en lichtkringen wordt op de voorlichtingsbijeenkomsten gezegd dat die meestal vanzelf overgaan. Volgens beroepsvereniging NGRC komen droge ogen na een laserbehandeling bij ongeveer één op de vijfhonderd patiënten voor. Volgens andere studies zou één op de vijf of zelfs de helft van de patiënten last van droge ogen krijgen na ooglaseren. Er is nog geen landelijke database waarin het voorkomen van complicaties wordt bijgehouden. Volgens een recente studie in het toptijdschrift JAMA Ophthalmology zegt dat vier op de tien patiënten na het laseren van de ogen nieuwe problemen krijgen met hun zicht.

