Kabinet: pak's in rubbergranulaat en rubbertegels geen reden tot zorg

Het kabinet zal in lijn met het RIVM-advies binnen de Europese Unie inzetten op het verlagen van de wettelijke normen voor pak’s in rubbergranulaat.

Dit schrijven minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu woensdag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM naar rubbergranulaat en rubbertegels.

'Geen aanleiding tot zorg'

Het RIVM concludeert dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is. Uit het onderzoek is gebleken dat wat nu in het rubbergranulaat wordt gevonden aan pak’s dicht bij de strengere norm voor consumentenproducten ligt en geen aanleiding geeft tot zorg.