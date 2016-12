KWF-subsidie goed voor 9 nieuwe onderzoeksprojecten UMCG

KWF Kankerbestrijding heeft maar liefst negen UMCG-onderzoeksprojecten van het Cancer Research Center Groningen financieel gesteund met in totaal 4,8 miljoen euro subsidie. Het gaat met name om onderzoek naar nieuwe toepassingen van immunotherapie en mogelijkheden om te bepalen welke patiënten hier baat bij hebben. De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie, en gaan in 2017 van start.