Deventer Ziekenhuis heeft MRSA onder controle

Geen verdere verspreiding

Het ziekenhuis nam afgelopen week met succes voorzorgsmaatregelen en deed een breed onderzoek onder personeel en kinderen. Er is geen verdere verspreiding van MRSA geconstateerd.

Kinderen in isolatie verzorgd

De sluiting van de afdeling was nodig, nadat bij vijf kinderen en twee medewerkers MRSA werd geconstateerd. Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn alle kinderen die op dat moment in het ziekenhuis lagen, in isolatie verzorgd. Medewerkers namen extra hygiënemaatregelen en behandelruimtes zijn gedesinfecteerd.

Verder is aanvullend MRSA-onderzoek gedaan op de kinderafdeling, de verloskunde en de kraamafdeling. Dit omdat de bacterie zich via personeelsleden, die op kindgerelateerde afdelingen met elkaar in contact komen, zou kunnen verspreiden.

Uit dat onderzoek is gebleken dat er niet nog meer kinderen en medewerkers MRSA-drager zijn. Het risico op besmetting binnen de muren van het ziekenhuis, is daarmee geweken. Daarmee kan de afdeling weer open. Wel is de capaciteit op de neonatologieafdeling voorlopig iets minder dan normaal.

2 besmette verpleegkundigen niet aan het werk

Dat komt omdat twee neonatologieverpleegkundigen die MRSA-drager bleken, voorlopig niet met patiënten mogen werken. Omdat het verder erg druk is in het ziekenhuis, kan het voorkomen dat het de komende dagen nog pasgeborenen naar omliggende instellingen moet doorverwijzen. Dat wordt per geval met de betrokken ouders, verloskundige en huisarts bekeken.

Wondinfecties

MRSA is een bacterie die onder meer wondinfecties kan veroorzaken. Circa 170.000 Nederlanders dragen de bacterie bij zich, meestal op de huid. Zij ondervinden daar meestal geen enkele hinder van. Het Deventer Ziekenhuis blijft de komende weken onderzoek doen om de herkomst van de uitbraak vast te stellen.