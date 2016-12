Vervoersverbod om vogelgriep grensstreek bij Duitse Rees

In Rees bij Kleve, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is bij een pluimveebedrijf vogelgriep (H5N8) vastgesteld. Rees ligt op iets meer dan 10 kilometer afstand van het Gelderse Ulft. Dit heeft het ministerie van economische Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Vervoersverbod

'Conform Europese regelgeving is onder meer een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Rees (Kleve). Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel', aldus het ministerie.

10-km zone

De zone van tien kilometer, waar dit vervoersverbod van kracht is, valt voor een klein gedeelte in Nederland. In dit gedeelte zijn geen pluimveebedrijven gevestigd.