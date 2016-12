Kortstondige 'Smogpiek' Oudejaarsnacht vanwege wind en regen

'Alleen in de 2 uur na de jaarwisseling zal in stedelijk gebied de luchtkwaliteit kortstondig “slecht” en lokaal zelfs “zeer slecht” zijn. Daarna daalt de hoeveelheid fijn stof relatief snel door de verwachte zuidwestenwind en lichte motregen', aldus het RIVM.

Astma

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

'Binnen blijven'

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.