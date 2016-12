Beperkt deel vervoersverbod rond Biddinghuizen ingetrokken

Het vervoersverbod dat vanwege een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen vanaf 26 november 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf was ingesteld wordt woensdag 28 december gedeeltelijk weer ingetrokken. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken dinsdag bekendgemaakt.