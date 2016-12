Zorgfacturen van 13 patiënten VUmc uit auto gestolen

'Door onzorgvuldigheid van een door VUmc ingehuurde medewerker van een extern bureau dat voor VUmc een deel van de zorgadministratie verzorgt, is de privacy van dertien van onze patiënten tijdelijk in het geding geraakt', aldus het VUmc.

Tas gestolen

De zorgfacturen van patiënten van VUmc waren door deze medewerker per abuis in een tas gestopt die uit zijn auto gestolen werd. De dief heeft de zorgfacturen achter een school weggegooid. De school heeft de zorgfacturen bij VUmc terugbezorgd. Een en ander speelde zich eerder al af in het najaar van 2016.

Het VUmc betreurt dit incident zeer en heeft de patiënten direct op de hoogte gesteld. Tevens is het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokken medewerkers zijn opnieuw grondig geïnstrueerd over de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens is voor VUmc uiterst belangrijk.