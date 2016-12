Griep krijgt Nederland steeds meer in zijn greep

De griepepidemie die in week 48 van 2016 in Nederland begonnen is, breidt zich verder uit.

In week 51 meldden zich gemiddeld 11,0 patiënten per 10.000 inwoners met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) bij de huisarts, zoals geregistreerd door NIVELpeilstationhuisartsen. In week 50 bedroeg dit aantal nog 6,6.

Epidemische grens overschreden

Daarmee is de (milde) klinische influenza-activiteit gedurende vier opeenvolgende weken boven de epidemische grens van 5,1 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners. De huisartsen zien vooral kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met een IAZ. Daarna is de IAZincidentie het hoogste in de personen van 65 jaar en ouder. In beide leeftijdsgroepen is de stijging in IAZincidentie waar te nemen.