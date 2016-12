Einde verscherpt toezicht Avondrust

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op zorgaanbieder Avondrust B.V in Opheusden (Avondrust) beëindigd. De inspectie heeft vastgesteld dat de instelling de zorg heeft verbeterd.

Begin september stelde de inspectie Avondrust voor een periode van vier maanden onder verscherpt toezicht. Er waren namelijk tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, cliëntdossiers, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Avondrust kreeg vier maanden om de problemen op te lossen.

De inspectie bezocht Avondrust in december om te toetsen of de verbeteringen zijn doorgevoerd. Uit dit bezoek blijkt dat Avondrust hard heeft gewerkt en dat de verbeteringen zijn doorgevoerd. Avondrust heeft aan de maatregelen in het verscherpt toezicht voldaan. Daarom beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij Avondrust volgen.