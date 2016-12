Rijnstate kondigt opnamestop af voor afdeling Nefrologie vanwege VRE-bacterie

'Deze bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij mensen met een verminderde weerstand een infectie veroorzaken. Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt', aldus het ziekenhuis.

VRE-bacterie

VRE is de afkorting van Vancomycine Resistente Enterokok. VRE is een bacterie in de darmen, die ongevoelig (resistent) is voor behandeling met gebruikelijke antibiotica. De bacterie verspreidt zich via direct contact voornamelijk via handen. De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Zij merken niet dat zij de bacterie bij zich dragen, de bacterie geeft geen klachten.

Verminderde weerstand

Bij mensen met een verminderde weerstand (zoals ernstig zieke mensen in een ziekenhuis of verpleeghuis) kan de bacterie een infectie veroorzaken. Voor een ziekenhuis is de VRE-bacterie lastig om twee redenen: er zijn maar een paar medicijnen (antibiotica) waarmee een eventuele infectie veroorzaakt door een VRE-bacterie behandeld kan worden en de VRE-bacterie verspreidt zich gemakkelijk in een ziekenhuis.

Getroffen maatregelen

Voor de afdeling Nefrologie geldt uit voorzorg een opnamestop: er worden geen nieuwe patiënten opgenomen. De afdeling wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd en de patiënten die momenteel op de afdeling opgenomen zijn, worden in isolatie verpleegd. Ook wordt door middel van een kweekonderzoek onderzocht of zij de VRE-bacterie bij zich dragen.

Alle patiënten die in contact zijn geweest met de 4 besmette patiënten en inmiddels thuis, in een ander ziekenhuis of zorginstelling zijn, krijgen in de komende dagen een brief met het verzoek van Rijnstate om een kweekonderzoek uit te voeren om zo vast te kunnen stellen of zijn de bacterie bij zich dragen.

Als uit de kweken blijkt dat iemand de bacterie bij zich draagt, is behandeling niet nodig, tenzij de bacterie een infectie veroorzaakt. Bij een infectie wordt een behandeling met speciale antibiotica voorgeschreven.

Bezoek

Mensen kunnen Rijnstate Arnhem en ook de verpleegafdeling Nefrologie gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt men gewezen op extra hygiënemaatregelen. Men hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.