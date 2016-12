Met hagel neergeschoten Friese zeearend had vogelgriepvirus

Uit onderzoek van het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is deze week gebleken dat de jonge zeearend, die begin december nabij het Friese Wolvega werd neergeschoten, besmet was met het vogelgriepvirus H5N8. Dit heeft Wageningen University & Research (WUR) bekendgemaakt.

Dieren die onder verdachte omstandigheden zijn gestorven worden voor sectie naar dit instituut ingestuurd. De vogel is bij WBVR onderzocht op vogelgriep, omdat er op dit moment in Nederland besmettingen zijn.

Hagelschot

Eerder maakte de politie al bekend dat de doodsoorzaak een schot hagel in de borst was. Hoe de vogel het virus heeft opgelopen is niet bekend, mogelijk heeft het een besmette prooi gegeten. Overigens is bekend dat roofvogels het vogelgriepvirus in zich kunnen dragen.

Uit de dierecologische sectie bij Wageningen Environmental Research (Alterra) bleek dat het dier in goede conditie was. Over het algemeen zijn roofvogels, met name roofvogels die ook aas eten zoals zeearenden, minder vatbaar voor ziekten onder hun prooien.

In hoeverre besmette roofvogels zelf van de vogelgriep te lijden hebben, en of zij er aan overlijden, is onduidelijk. Mogelijk zal dit alleen voor de verzwakte dieren gelden, die ook nog eens sneller geneigd zijn aas te eten.

Vogelgriep niet de doodsoorzaak

De vogelgriep heeft in ieder geval niet tot de dood van de Friese zeearend geleid en hij lijkt er ook niet door verzwakt te zijn geweest. Nu is gebleken dat de zeearend besmet is met vogelgriep wordt het dier vernietigd. Ook in Duitsland zijn al zeearenden met vogelgriep aangetroffen.