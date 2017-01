Meer mensen starten nieuwe jaar ziek door gezond Nieuwjaar te wensen

Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen elkaar de komende dagen massaal een goed en vooral gezond Nieuwjaar.

Maar het nieuwe jaar zal voor velen niet echt gezond van start gaan. Zeker niet nu wij massaal elkaar de handen schudden en elkaar volop zoenen. In alle vreugde vergeten Nederlands dat er een vervelende griepepidemie heerst en deze met het lichamelijke goedbedoelde contact nog verder om zich heen zal grijpen.

Afgelopen week bezochten 61 per 100.000 mensen de huisarts in verband met griepachtige klachten. In de week van 28 november tot en met 4 december 2016 waren dat er 58 per 100.000. Van de verschillende griepvirussen die voorkomen, wordt het type A(H3N2) op dit moment het meest gevonden. Er komen echter ook veel andere virussen voor die griepachtige klachten veroorzaken, zoals RS-virus. Deze virussen dragen op dit moment in belangrijke mate bij aan het grote aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten.