'Veel mensen zijn voor hun pensioen al op'

Veel Nederlanders zijn niet in staat door te werken dan hun 65e. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in het AD.

De overheid wil dat mensen doorwerken tot hun 67e, maar bedrijfsartsen zien dat veel mensen dat niet halen. Voor veel laagopgeleiden is de fysieke werkbelasting simpelweg te zwaar. ,,Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt", stelt Ernst Jurgens, bedrijfsarts en NVAB-bestuurder in de krant. ,,Kraakbeen bijvoorbeeld is op een gegeven moment gewoon versleten."

Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn volgens de vakvereniging vooral gericht op hoger opgeleiden. Jurgens: ,,Die worden getraind om hun brein rust te gunnen en naar hun lichaam te luisteren. Bij mensen met een lagere opleiding slaan dat soort trainingen minder goed aan."

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) laat tegenover de krant weten dat de verhoging van de pensioenleeftijd noodzakelijk is om de AOW betaalbaar te houden. ,,Mensen moeten ruim van te voren nadenken over hun inzetbaarheid. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun pensioen wat naar voren te halen, maar ik besef dat dat niet voor iedereen een optie is. Daarom moeten werkgevers ook investeren in opleiding- en omscholingstrajecten, zodat oudere werknemers een functie hebben die ze aankunnen."