Wachttijden ziekenhuizen in rij opgelopen

De wachttijden van ziekenhuizen lopen op. De langste gemiddelde wachttijden zijn in Groningen en Drenthe. In Amsterdam en de Bollenstreek zijn patiënten het snelst aan de beurt.

Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau MediQuest in opdracht van BNR. Hadden de ziekenhuizen in 2014 gemiddeld een week wachttijd, nu is dat gemiddelde opgelopen naar twee weken.

Volgens een verklaring van ziekenhuisbestuurders wachten we steeds langer doordat zorgverzekeraars steeds voorzichtiger worden en eerder plafonds afspreken. Maar ook door de vergrijzing nemen wachttijden toe.