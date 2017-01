Martini Ziekenhuis Groningen voert 100e robotoperatie prostaatkanker uit

In het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft uroloog Hylco Wiarda onlangs de 100e prostaatkankerpatiënt met behulp van de Da Vinci robot geopereerd. Dit heeft het Martini Ziekenhuis bekendgemaakt.

Met de operatierobot is langdurig precisiewerk op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk, met betere uitkomsten, minder bijwerkingen en een kleinere kans op complicaties tot gevolg. De operatierobot wordt sinds eind vorig jaar ingezet binnen de specialismen Chirurgie en Gynaecologie en met name Urologie, voor de behandeling van prostaatkanker.

Voorspoedig herstel van patiënt

Gijs Reisiger (59) is de 100e patiënt die met behulp van de operatierobot is geopereerd aan prostaatkanker. De heer Reisiger: ‘Begin oktober was mijn PSA-waarde te hoog en bleek het mis te zijn. Omdat mensen in mijn omgeving goede ervaringen met het Martini Ziekenhuis hebben, was het Martini mijn eerste keus'.

'Samen met mijn uroloog hebben we de mogelijke keuzes besproken en het behandelplan vastgesteld. In goed overleg besloten we over te gaan tot een operatie. Ik zag eerst best op tegen het idee van een operatie met een robot, maar het is mij heel erg mee gevallen.’

De operatie verliep succesvol en de heer Reisiger gaat positief het nieuwe jaar in; hij heeft vrijwel geen klachten meer na de operatie. ‘Wat ik vooral op prijs stelde, was dat ik zowel voor als na de behandeling, duidelijke en volledige informatie kreeg. Ook kon ik altijd contact opnemen via de mail en telefoon als ik een vraag had. En dan kreeg ik altijd snel een reactie’, vertelt Gijs Reisiger.

Veel voordelen voor patiënt

Uroloog Hylco Wiarda is tevreden over het opereren met de Da Vinci robot: ‘Voor de patiënt heeft de operatie veel voordelen, er is minder bloedverlies en we hoeven maar kleine sneetjes te maken. Patiënten herstellen zo veel sneller. Mensen komen inmiddels uit heel Noord Nederland om hier geopereerd te worden.’

Voor het behandelen van prostaatkanker werkt het Martini Ziekenhuis samen met de Martini Klinik Hamburg, het grootste prostaatcentrum van Europa met de beste resultaten en de minste complicaties ter wereld. Hun concept, waarin met wetenschappelijk onderzoek het medisch proces wordt getoetst, is daarin van groot belang.

De beste prostaatkankerzorg

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis: ‘Precies een jaar geleden is de eerste patiënt geopereerd met de Da Vinci Robot. Als ziekenhuis hebben we een bewuste keuze gemaakt voor deze manier van opereren bij patiënten met prostaatkanker. Door het gebruik van deze nieuwe en verbeterde technieken willen wij namelijk de beste zorg blijven bieden; zorg die waar mogelijk minder ingrijpend is voor de patiënt.’