Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van start gegaan

Dit jaar is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van start gegaan. Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekendgemaakt.

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.

Stopzetting medicijn

Voortaan kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten bij dit meldpunt terecht om te melden dat een geneesmiddel in de handel wordt gebracht of dat de handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken.

Mogelijk medicijntekort

Ook kan het zijn dat een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden in de handel wordt gebracht waardoor mogelijk een tekort ontstaat. Eventuele kwaliteitsdefecten bij een geneesmiddelen kunnen ook via het meldpunt worden bekendgemaakt.