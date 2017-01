Veel websites ziekenhuizen zonder https-beveiliging

Het is met de beveiliging van een aantal websites van ziekenhuizen droevig gesteld. Ruim een derde van de websites is slecht beveiligd. Bij een kwart ontbreekt zelfs de beveiligde verbinding helemaal. Hierdoor worden gegevens die patiënten via de site versturen niet versleuteld met alle gevolgen van dien.

'https'

Women in Cybersecurity onderzocht de beveiliging van 97 websites van ziekenhuizen meldt Trouw. Door de slechte beveiliging is de kans groot dat patiëntgegevens op straat komen te liggen. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan de aanduiding https in het webadres en een groen slotje links boven aan de pagina.

Wanneer men bijzondere persoonsgegevens moet invullen, zoals geloof of gezondheid, is het versleutelen van de informatie verplicht. Daarnaast hebben organisaties de verplichting om melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er een datalek is. In de zorg kwamen vorig jaar de meeste lekken voor. Bijna 30 procent van de 5.500 meldingen kwam uit de zorg.

Mary-Jo de Leeuw, bestuurslid van Women in Cybersecurity zegt tegenover de krant: ‘Dat de beveiliging van de sites bij zoveel ziekenhuizen niet goed is geregeld, laat zien dat beveiligingsproblemen in alle vaten van het ziekenhuis zitten.’