Nauwelijks euthanasie bij vergevorderde dementie ondanks verklaring

Ondanks dat de ministers van VWS en Veiligheid en Justitie eind 2015 aangaven dat euthanasie is toegestaan bij dementiepatiënten in een vergevorderd stadium die eerder een wilsverklaring hebben afgelegd, blijkt dat dit nauwelijks plaatsvind.

Tegenover De Volkskrant zegt Jacob Kohnstamm van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie dat er sprake is van een groei. Volgens Kohnstamm zijn er tot nu toe maar drie gevallen bekend.

Voor veel artsen is het erg onduidelijk wat er wel en niet mag. Artsenorganisatie KNMG stelde in 2012 regels op die strengen waren dan de wettelijke voorschriften. Daarom besloten de ministers eind 2015 meer helderheid te verschaffen dat euthanasie is toegestaan bij een wilsverklaring en wanneer er sprake is van ondragelijk lijden.

Het ondragelijk lijden is volgens Kohnstamm het probleem. ‘het uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij deze patiënten vaak niet vast is te stellen.’