Mogelijk licht herstel Burgemeester Bladel

Enkele uitzaaiingen gekrompen

'Uit de laatste onderzoeken is gebleken dat door de behandelingen in het kader van de immunotherapie enkele uitzaaiingen kleiner zijn geworden maar andere uitzaaiingen zijn nog punten van zorg. Hij is in behandeling bij het Radboud UMC in Nijmegen', aldus de gemeente.

'We blijven positief'

De burgemeester: 'Het zijn moeilijke tijden met vele bezoeken aan het ziekenhuis en slechte maar ook betere dagen. We proberen er het beste van te maken. De ziekte doet een flinke aanslag op mijn fysieke en psychische gesteldheid maar we blijven positief, al is dat niet altijd even gemakkelijk, en hopen dat het de komende maanden beter gaat worden. De resultaten van de onderzoeken zijn hoopgevend maar we hebben nog een lange weg te gaan'.