Relatie-expert Tracey Cox, die al heel wat stelletjes aan de tand voelde, zijn dit de 15 meest populaire plekken om seks te hebben.

1. In bed

2. Op de bank

3. Onder de douche

4. In de auto

5. Op de wasmachine

6. In het water

7. Op het aanrecht

8. In een tent

9. Op kantoor

10. In de kinderkamer

11. In een vliegtuig

12. In een lift

13. Op een feestje

14. In een paskamer van een winkel

15. Op een voetbalveld

16. In de trein

Stiekem orgasme is hot

Opvallend is de laatste tijd de uitbreiding van het assortiment 'draagbare' vibrators in sekswinkels en online shops. Het gaat om seksspeeltjes die vrouwen stiekem in hun slip kunnen dragen. Zo kunnen vrouwen in het openbaar, in café of in de discotheek, een orgasme beleven. De meest 'hotte' is op dit moment de draagbare vibrator die via de mobiele telefoon kan worden bediend.