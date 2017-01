UMCG zet technisch geneeskundigen in bij zorg voor patiënten

Het UMCG zet vanaf januari 2017 technisch geneeskundigen in op de afdelingen kinderintensive care en chirurgie. Het gaat om zogenoemde ‘fellowships’ in samenwerking met de Universiteit Twente, waarbij twee technisch geneeskundigen in het ziekenhuis verder worden opgeleid in de patiëntenzorg.

Op de afdeling kinderintensive care (IC) van het Beatrix Kinderziekenhuis wordt de technisch geneeskundige opgeleid tot een academisch geschoolde ‘respiratory therapist’. Deze wordt verantwoordelijk voor de beademing van ernstig zieke kinderen en het introduceren van nieuwe technieken om een meer op de individuele patiënt afgestemde beademing mogelijk te maken.

Martin Kneyber, medisch hoofd van de kinder IC: “Beademing van ernstig zieke kinderen lijkt iets gewoons omdat het de dagelijkse praktijk op een IC is. Maar we weten dat als we het niet goed doen en daarmee de longfunctie van kinderen nadelig beïnvloeden, het gevolgen heeft voor kwaliteit van leven en functioneren op volwassen leeftijd. Daarom is een toegewijde zorgprofessional in de vorm van een technisch geneeskundige noodzakelijk bij de beademing van kinderen op de intensive care.”

Op de afdeling hepato-pancreato-biliaire chirurgie worden patiënten behandeld met lever-, galweg- en alvleesklieraandoeningen. Hier wordt de technisch geneeskundige ingezet bij een minder belastende, effectieve behandeling van patiënten met leverkanker. Bij deze behandeling wordt met een naald de tumor aangeprikt en met microgolven verhit. De naald wordt zeer nauwkeurig ‘gestuurd’ door een robotarm die daarbij gebruik maakt van scanbeelden van de tumor.

Chirurg Koert de Jong: “De technisch geneeskundige gaat ons helpen om de hittebehandeling nog beter te maken. We verwachten dat de combinatie van dokter en technologisch expert een grote meerwaarde gaat opleveren, waar de patiënt uiteindelijk baat bij heeft.”