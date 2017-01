'Veel ziekenhuizen kampen met tekort aan bedden door griepepidemie'

Opnamestop

Verschillende ziekenhuizen hebben daarom al een opnamestop ingesteld. Soms worden ook operaties afgezegd. Dit meldt onder meer de NOS donderdag. De opnamestops zijn onder meer afgekondigd in Brabant (Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Bernhoven in Uden). Arno Timmermans, voorzitter van het Westfriesgasthuis in Hoorn liet via het NOS Radio 1 Journaal weten dat ook medewerkers zijn getroffen door de griep. Timmermans: 'Er zijn veel patiënten die naar ons toe komen. Nou worden mensen met een griepje niet meteen opgenomen. Maar door een griep kunnen kwetsbare ouderen ernstig ziek worden.' Het ziekenhuis heeft overigens nog geen opnamestop.

Ook Rotterdam kampt met te volle ziekenhuizen en het Albert Schweizer-ziekenhuis in Dordrecht heeft het erg druk. Het ziekenhuis moest de laatste dagen patiënten doorsturen naar het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Ook bij het Waterland-ziekenhuis in Purmerend doen zich soortgelijke problemen voor. Het ziekenhuis heeft nog wel bedden, maar stelde afgelopen weken al opnamestops in vanwege de vele griepgevallen.

Capaciteitenprobleem is complex

De opnamestops zijn ingesteld omdat veel kwetsbare ouderen met griep de laatste vrije bedden bezetten. Een woordvoerder van ziekenhuis Bernhoven in Uden in de Volkskrant: 'In een normale situatie kunnen ziekenhuizen in de regio elkaar helpen bij een dergelijk capaciteitsprobleem, maar nu zitten we allemaal aan ons maximum. Het is een landelijk probleem. Er zijn veel kwetsbare ouderen met griep. Maar er zijn ook veel mensen die niet naar huis kunnen omdat ze daarvoor te ziek zijn. En als dat bij alle ziekenhuizen speelt, loopt het systeem vast.' Het capaciteitenprobleem is nogal complex. Woordvoerder Wouter van der Horst van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen in de krant: 'Ouderen wonen langer thuis nu de verzorgingshuizen zijn afgeschaft. Er is bezuinigd op de thuiszorg en de wijkverpleegkundige zorg is nog niet overal toereikend. Daarom liggen er steeds meer ouderen in het ziekenhuis, die nergens anders naar toe kunnen.´

Ook griepgolf in het buitenland

De griep zorgt echter niet alleen in Nederland voor problemen. Het griepvirus houdt ook flink huis in Frankrijk. Daar hebben bijna 200 ziekenhuizen het noodplan in werking gesteld. Zo'n dertig ziekenhuizen stellen niet-urgente operaties uit om bedden vrij te houden voor grieppatiënten. De epidemie in Frankrijk duurt al weken en de ziekenhuizen zitten overvol, zo meldt de NOS. Ook Spanje en Duitsland hebben last van de epidemie, die daar heftiger is dan in andere jaren. België kan waarschijnlijk vanaf volgende week spreken van een griepepidemie.