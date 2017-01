Nieuwe malaria-vaccins moeten op grotere schaal getest worden

Uit onderzoek van het Erasmus MC Rotterdam en het Radboudumc in Nijmegen is gebleken dat om een goed vaccin tegen malaria te vinden het cruciaal is dat kandidaat-vaccins in meer mensen worden getest dan tot nu toe werd gedacht. Dit meldt het Erasmus MC Rotterdam vrijdag.

Rekenmodel

Wetenschappers ontwikkelden een rekenmodel om te bepalen hoeveel mensen minimaal nodig zijn voor een goede studie. Ze schrijven dit vandaag in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift PLoS Computational Biology.

Doodsoorzaak nr. 1 in de wereld onder kinderen

Aan malaria sterven jaarlijks 438.000 mensen en de ziekte is de nummer 1 doodsoorzaak in de wereld bij kinderen. Voordat een malariavaccin getest mag worden op grote groepen mensen, moet er voldoende bewijs zijn voor een relevant en gunstig effect waarbij het risico op bijwerkingen laag is. Weinig kandidaat-vaccins voldoen hieraan.

De afgelopen 10 jaar zijn slechts 40 van vele kandidaat-vaccins daadwerkelijk klinisch getest op mensen. Slechts één vaccin (RTS,S vaccin) lijkt veelbelovend met als resultaat dat kinderen na vaccinatie voor 45,7 procent beschermd zijn tegen malaria gedurende 18 maanden.

Grotere kans op effectieve vaccins

'Door in de vroege test fase een kandidaat-vaccin in een grotere groepen mensen te vaccineren in studies is de kans groter dat we meer veelbelovende vaccins vinden en dus sneller een effectief vaccin ontdekken tegen deze ziekte', zegt Luc Coffeng, onderzoeker op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Eén van de eerste stappen in het testen van kandidaat vaccins op mensen gebeurt in zogenoemde gecontroleerde malaria-infectiestudies (CHMI). In deze studies worden onder streng gecontroleerde omstandigheden gezonde vrijwilligers geïnfecteerd met malaria om te kijken naar een mogelijk beschermend effect van het kandidaat vaccin.

Genoeg vrijwilligers belangrijk

'Het is belangrijk dat er genoeg vrijwilligers aan meedoen om juiste conclusies te trekken. Aan de andere kant wil je de groepen zo klein mogelijk houden om zo niet meer mensen dan absoluut noodzakelijk aan malaria bloot te stellen', zegt Robert Sauerwein, hoogleraar Medische Parasitologie in het Radboudumc.

De onderzoekers denken dat er sneller een effectief vaccin gevonden kan worden als de onderzoeksgroep voor CHMI studies vergroot kan worden. Ze hebben een rekenmodel ontwikkeld om de ideale grootte van de onderzoeksgroep te berekenen.

Coffeng: 'We hopen dat dit model bijdraagt aan effectievere onderzoeken en uiteindelijk tot het uitbannen van malaria.' Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs.

