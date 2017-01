100 miljoen euro voor verpleeghuizen

Daar waar dat het hardst nodig is in de verpleegzorg voor ouderen, investeert het kabinet 100 miljoen euro. Met dat geld kunnen extra medewerkers worden aangenomen. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De verpleegzorg voor ouderen wordt overal naar een hoger plan getild met nieuwe normen voor kwaliteit en personeel. Alle verpleeghuizen moeten nu stappen zetten om daar naartoe te groeien.

Van Rijn

Van Rijn: 'Deze maatregelen en dit geld zijn een steun in de rug voor bewoners, hun naasten en de medewerkers van verpleeghuizen. Zij krijgen er extra collega's bij voor het belangrijke, zware werk dat ze dag in dag uit doen. Meer medewerkers met meer tijd betekent meer aandacht voor onze ouderen. Daar doen we dit voor.' Goede personeelsbezetting in alle verpleeghuizen is ook een centraal onderwerp in het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: lat hoger gelegd

Met ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleegzorg vastgesteld door de onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Na een discussie van jaren is het voor het eerst dat zo'n alomvattend kader - inclusief normen voor personeel - er nu daadwerkelijk is.

Daarmee wordt niet alleen de lat hoger gelegd voor goede kwaliteit in de verpleegzorg maar is ook voor iedereen duidelijk - van cliënten, tot medewerkers en bestuurders - waarop mag worden gerekend en waarop zal worden toegezien.

Strikte voorwaarden

Om extra geld te kunnen krijgen moet een verpleeghuis wel aan strikte voorwaarden voldoen en laten zien dat er geen geld wordt verspild aan te veel papierwerk, overhead of onnodig grote reserves op de bank.

Structureel voldoende geld?

De nieuwe personeelsnorm die het Zorginstituut vaststelt, houdt rekening met de grote diversiteit van cliëntengroepen en de omgevingen waarin verpleegzorg wordt gegeven. De verschillen zijn te groot voor één vaste norm, soms is er meer, soms minder en soms ander personeel nodig. Op basis van de nieuwe normen voor personeel en kwaliteit en de toegenomen zorgzwaarte zal de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of er structureel voldoende geld beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De eerste voorlopige uitkomsten van dat onderzoek worden eind februari aan de Tweede Kamer gezonden.

Verbeteren kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is een speerpunt van Van Rijn. Voor de ouderenzorg lanceerde hij begin 2015 met 'Waardigheid en Trots' een breed plan om in alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen.

Daarnaast verhoogt hij met het vervolg 'Waardig leven met zorg' de invloed van ouderen op de kwaliteit van zorg. Hun wensen moeten bepalen hoe de zorg er uit ziet. Daarom worden die leidend bij de bekostiging en inkoop van zorg.