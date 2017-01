Longfonds komt met zelftester luchtkwaliteit

De lucht die we inademen in Nederland, is op de meeste plekken ongezond. En dat kan iedereen vanaf vandaag direct zelf checken met zijn mobiele telefoon. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek. Terwijl ze van de lucht doodziek kunnen worden.

'Zeven van de tien Nederlanders weten niet dat de lucht die ze inademen ongezond is', aldus Longfonds directeur Michael Rutgers. 'Terwijl de gezondheidseffecten enorm zijn. Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt. Dat is voor ons onacceptabel.’ Met de nieuwe mobiele checks wil het Longfonds zorgen dat er snel een Nationaal Luchtplan komt.

ONGEZONDE LUCHT

Luchtvervuiling is voor iedereen ongezond: het veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden. Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. De cijfers liegen er niet om. Elke dag overlijden 3 mensen aan longkanker door luchtvervuiling. En elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan 40 spoedopnames in het ziekenhuis.

GEZONDHEIDSNORM OVERSCHREDEN

De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond. Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken. Maar ook in gemeenten als Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch is de lucht niet gezond. In het noorden van Nederland en in Zeeland is de lucht een stuk schoner. Echter ook hier wordt de advieswaarde van fijnstof van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op grote schaal overschreden. Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door onder andere verkeer, industrie, intensieve veeteelt en houtrook. Vooral in de spits als er veel verkeer is, is de luchtkwaliteit slecht.

'We laten onze kinderen nu buiten spelen en sporten op plekken waar de lucht ongezond is, bijvoorbeeld naast een drukke autoweg. Gemeenten zouden daar rekening mee moeten houden in hun beleid en bijvoorbeeld geen scholen en sportvelden langs een snelweg aanleggen’, aldus Rutgers.

CHECK MAAKT HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR

Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren, zo blijkt uit recent onderzoek van GfK in opdracht van het Longfonds. Luchtvervuiling is vaak niet zichtbaar. Met een nieuwe campagne die vandaag start wil het Longfonds mensen bewust maken van de vieze lucht die zij inademen. ‘We willen het onzichtbare zichtbaar maken’, aldus Rutgers. Mensen die willen weten hoe gezond de lucht is die zij op dit moment inademen, kunnen vanaf vandaag de check doen op longfonds.nl/gezondelucht. Rutgers: ’Door een selfie te maken met je mobiel wordt de actuele luchtvervuiling direct zichtbaar. Ook alle gemeenten zijn van harte uitgenodigd om de check te doen.’

NATIONAAL LUCHTPLAN

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. ‘We willen dat niemand in Nederland ziek wordt of overlijdt door de lucht die hij inademt’, aldus Michael Rutgers. ‘Daarom pleiten we in Den Haag voor een Nationaal Luchtplan, waarin gezondheid centraal staat en de meest vervuilde plekken worden aangepakt.' In november werd door de Tweede Kamer al een motie aangenomen, nu moet het plan nog gemaakt worden. 'We hebben geen tijd te verliezen. Iedere ademteug is een onzichtbaar gevaar', aldus Rutgers. 'Dat plan moet er daarom zo snel mogelijk komen.' Het Longfonds roept iedereen in Nederland op om de check te doen. Rutgers: ‘Hoe meer mensen de check doen, hoe sterker we samen staan in Den Haag. De lucht in Nederland moet gezonder.’