Jongeren vinden praten over depressie moeilijk

'Blue Monday'

Op ‘de somberste dag van het jaar’ organiseert de Mental Health Foundation opnieuw het Depressiegala. Op maandag 16 januari, 'Blue Monday', treden cabaretiers, schrijvers en ervaringsdeskundigen op in Theater Amsterdam om aandacht te vragen voor depressie.

Het doel van de avond is dat vertellen over een depressie net zo normaal moet worden als praten over lichamelijke klachten. Galajurken kunnen in de kast blijven en nee, het wordt ook geen feest voor zielige mensen. Wat is het Depressiegala dan wel? Een benefiet evenement waarbij we geld willen inzamelen voor een betere opvang en begeleiding van jongeren met een depressie. Tienduizenden jongeren vinden of krijgen nu nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar samen verandering in te brengen, nietsdoen is geen optie meer!', aldus de Mental Health Foundation

Bram Bakker

Psychiater Bram Bakker, voorzitter van de Mental Health Foundation: ‘Het is een feestelijke bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over depressie. Om niet alleen de kwetsbaarheid maar juist ook de kracht van mensen met een depressie te laten zien.’

In samenwerking met de Mental Health Foundation is het ministerie van Volksgezondheid in september een meerjarige publiekscampagne gestart over depressie bij jongeren en jonge vrouwen. Vooral zij hebben last van depressieve klachten die niet altijd meteen worden herkend, terwijl het juist belangrijk is om er in een vroeg stadium bij te zijn.

Depressie onder jongeren

Depressie onder jongeren is daarmee ook het thema van het Depressiegala 2017. De 18-jarige zangeres Laura van Kaam, winnares van The Voice Kids, heeft al beloofd te komen zingen. Ze kampt zelf met een ernstige depressie en wil graag haar verhaal ‘via muzikale weg’ vertellen.