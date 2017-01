In 2016 minder donoren na overlijden

In 2016 stonden minder mensen na overlijden organen of weefsels af. 'Er waren 235 postmortale orgaandonoren ten opzichte van 265 in 2015', meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) aan de hand van voorlopige jaarcijfers.

Meer niertransplantaties levende donor

Het aantal transplantaties met postmortale organen nam daardoor af met 8% (689 transplantaties vs 759 in 2015). Wel zijn er veel meer niertransplantaties (+11%) uitgevoerd met een nier van een levende donor. In 2016 stonden 574 donoren een nier af bij leven. In 2015 waren dat er 517.

Een eerste analyse van de voorlopige cijfers lijkt erop te wijzen dat er in 2016 veel minder overledenen medisch geschikt bleken om organen af te staan voor transplantatie. Van de 7684 overledenen op de IC’s in Nederlandse ziekenhuizen waren er 883 medisch geschikt om te doneren.

In 2015 waren dat nog 970 van 7833 overledenen. Ook hebben nabestaanden vaker geen toestemming gegeven voor donatie. Opvallend is dat nabestaanden ook vaker een donatie hebben tegengehouden terwijl de overledene met toestemming in het Donorregister stond (12% versus 7,6% in 2015).

Meer patiënten op de wachtlijst

De meeste wachtlijsten voor een transplantatie van een orgaan zijn in 2016 gestegen. Per 1 januari 2017 staan er 1071 mensen (+9%) op de wachtlijst (1 januari 2016: 984). In vergelijking met een jaar eerder wachten meer mensen op een transplantatie van een nier, long, lever en alvleesklier. Ook de wachtlijst voor een transplantatie met een donorhoornvlies steeg (+13%). Het aantal patiënten dat wacht op een hart, hartkleppen of bot is gedaald.

De stijging van de wachtlijst wordt mede veroorzaakt doordat er vorig jaar 163 patiënten (+13%) meer zijn aangemeld voor een niertransplantatie dan in 2015 (1415 patiënten in plaats van 1252 in 2015).

Donatie bij leven

De stijging van het aantal nierdonaties bij leven vond vooral plaats bij donatie tussen verwanten (ouders, broers/zussen etc) (+18%). Donatie tussen niet verwanten (partners, vrienden etc) steeg met 4%.