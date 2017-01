Voedingscentrum: verrijkte peutermelk is schijnoplossing

Hiermee reageert het Voedingscentrum op het vandaag in het AD verschenen artikel over verrijkte peutermelk waarbij uit onderzoek zou zijn gebleken dat een deel van de jonge kinderen een tekort heeft aan ijzer en/of vitamine D. Twee kinderartsen die betrokken waren bij de uitvoering van het onderzoek, adviseren daarom kinderen van 1 tot 3 verrijkte peutermelk te geven.

'Schijnoplossing'

Het Voedingscentrum ondersteunt dit advies niet. 'Het is een schijnoplossing,' zegt Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum.

'Wij zien liever dat ouders hun kinderen zo vroeg mogelijk gezond leren eten. Dan bedoel ik groente en fruit, maar ook volkoren granen, vlees en vette vis. Het is een te gemakkelijke oplossing om te zeggen: geef ze maar verrijkte peutermelk om mogelijke tekorten te voorkomen, want daar zitten in ieder geval goede voedingstoffen in'.

'Het is een schijnoplossing. Natuurlijk kan het soms moeite kosten om je kinderen gezond te laten eten maar de kans dat het later gezond en gevarieerd eet is veel groter als je je kind zo jong mogelijk kennis laat maken met veel verschillende smaken en structuren. En ja, daar hoort af en toe bij dat de spinazie tegen het plafond belandt', aldus Postma-Smeets

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder Nederlandse, Duitse en Britse kinderen van 1 tot 3 jaar. Uit het onderzoek bleek dat 12% van de jonge kinderen een ijzertekort heeft en 23% een vitamine D-tekort. Het onderzoek is uitgevoerd door meerdere ziekenhuizen, waaronder het Juliana Kinderziekenhuis/Haga Ziekenhuis, het AMC, VUmc en het Erasmus VC.

Astrid Postma-Smeets: 'De EFSA, de Europese voedselveiligheidsorganisatie bestudeert onderzoeken hierover al jaren. Ook verenigingen van kinderartsen op Europees niveau houden het nauwkeurig in de gaten. Toch heeft dit nergens geleid tot een advies om verrijkte peutermelk te geven. Ik vind het echt een te gemakkelijke oplossing. Alsof je zegt: we geven het maar op.'

Advies blijft hetzelfde

Het Voedingscentrum blijft bij het advies om kinderen na 1 jaar over te laten stappen op gewone koemelk. Melkproducten zijn vooral belangrijk voor de calcium en de vitamines B2 en B12. Maar hoeveel is goed om te geven? 'Twee bekertjes van 150 ml zijn genoeg voor een kind tot 4 jaar. Dat kan halfvolle koemelk zijn, maar ook karnemelk, of yoghurt of een plantaardige vervanger op basis van soja.'

Vitamine D

Wat wel erg belangrijk is voor ouders om te weten, is dat een vitamine D supplement geven wel echt tekorten voorkomt. Kinderen tot 4 jaar wordt geadviseerd om elke dag 10 microgram vitamine D in de vorm van druppels of een tabletje te geven.

Waarom is dat nodig? 'Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het belang van vitamine D, voor bijvoorbeeld sterke botten en tanden. Daaruit blijkt keer op keer dat het heel belangrijk is dat kinderen er genoeg van binnen krijgen. Te weinig vitamine D bij kinderen kan ernstige klachten veroorzaken zoals afwijkingen aan het skelet. Nee, vroeger gold het advies niet voor vitamine D en ja, de meeste van ons zijn groot geworden zonder al te veel klachten. Maar we weten nu veel meer.'

IJzer

IJzer zit vooral in rundvlees, brood en groenten. Het lichaam neemt ijzer uit vlees beter op dan ijzer uit plantaardige producten. Als je groenten of fruit die rijk zijn aan vitamine C eet bij je maaltijd wordt het ijzer uit plantaardige producten zoals bijvoorbeeld brood beter opgenomen.

Medische problemen

Verrijkte peutermelk is niet gevaarlijk. Behalve dat zijn er natuurlijk uitzonderingen, zegt Postma-Smeets: 'Bijvoorbeeld bij kinderen die ziek zijn, moeilijk kunnen kauwen of slikken of bijvoorbeeld een voedselallergie hebben. Bij deze kinderen moet de behandelend arts en diëtist per kind bekijken hoe hij aan zijn voedingsstoffen komt en of verrijkte peutermelk in die situatie past.'