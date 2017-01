Senioren tevreden over hun huisarts

Nederlanders boven de 65 jaar zijn erg tevreden over hun huisarts. De artsen van nu krijgen hoge cijfers voor zowel sociale vaardigheden als vakkennis. In de afgelopen vijftig jaar is het vak sterk veranderd. Nieuwe technieken geven winst, maar ook risico’s. Dit blijkt uit onderzoek door KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Zeventien jaar, zo lang komen senioren gemiddeld bij hun vaste huisarts. Zo’n vier keer per jaar komen ze op consult. Ze geven hem of haar het rapportcijfer 8,1 voor sociale vaardigheden en vakkennis. De arts verwijst goed door volgens 95% van de respondenten en 91% vindt de praktijk goed bereikbaar.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Het vak van huisarts is onmiskenbaar veranderd in de afgelopen decennia. De huisarts van nu is minder afstandelijk en autoritair; hij luistert beter, is gemakkelijker benaderbaar en meer betrokken. Onze leden geven aan dit prettig te vinden.”

Een consult duurt gemiddeld 11 minuten, acht van de tien senioren vinden dat voldoende. Na afloop heeft 85% van hen het gevoel een volledig antwoord te hebben gekregen op hun vragen. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Senioren betreuren het dat artsen minder dan vroeger aan huisbezoeken doen en door de hogere werkdruk minder tijd hebben voor hun patiënten.