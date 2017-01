'Wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg voldoen aan de officiële treeknormen'

De lange wachttijden binnen de ggz zijn al langere tijd een probleem, maar slechts in enkele gevallen wordt de norm overschreden. Daarom vindt de NZa het ook niet nodig om de treeknormen voor de ggz aan te passen om de wachttijden te verminderen. Dit meldt Skipr.

De NZa constateerde in 2015 dat de wachttijden te lang waren. Minister Schippers van Volksgezondheid werkt daarom al langere tijd aan een goede oplossing. De NZa ziet dat de treeknormen in de ggz in bepaalde gevallen worden overschreden, maar volgens de zorgautoriteit houdt dit echter niet in dat alle patiënten van een zorginstelling niet tijdig de zorg kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben. "Uit ons onderzoek blijkt niet dat partijen moeite hebben met het interpreteren van de huidige normen", concludeert de zorgautoriteit dan ook.