'Amsterdamse ziekenhuizen moeten zwangere vrouwen noodgedwongen weigeren'

In Amsterdam moeten de ziekenhuizen per maand wel honderden keren zwangeren die op het punt staan te bevallen weigeren.

Dit vanwege het feit dat de afdeling verloskunde vol ligt. Dit meldt Het Parool zaterdag. In 2016 moest alleen het OLVG al 1262 keer zwangeren weigeren. Dat is twee keer zo veel in vergelijking met eerdere jaren. Vaak moet er heel wat worden afgebeld voordat er een plek wordt gevonden om de zwangere naar toe te brengen.

Volgens Hans van der Schoot, voorzitter van de Raad van Bestuur van OLVG, is de vraag sinds de sluiting van de afdeling verloskunde van het MC Slotervaart in 2015 enorm toegenomen. Van der Schoot in de krant: 'Er was geen adequaat plan hoe dat in Amsterdam moest worden opgevangen. Ik zeg weleens gekscherend: opeens liepen er honderden zwangeren door de straten van Amsterdam, op zoek naar een plek om te bevallen.' Het OLVG moet elke maand een kwart van de zwangeren die aankloppen weigeren omdat er geen plek is. Maar in acute gevallen moet een ziekenhuis de vrouw helpen.

Zwangeren moeten nu vaak uitwijken naar Zaandam of Amstelveen.