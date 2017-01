Aantal besmettingen VRE-darmbacterie hartcentrum UMCG iets opgelopen

Het UMCG heeft sinds vorige week te maken met een besmetting van de VRE-bacterie in het ziekenhuis.

Er zijn direct passende maatregelen genomen om patiënten te beschermen en verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Iets gestegen

De getroffen maatregelen om verspreiding van de VRE-bacterie te voorkomen, blijven van kracht. Op dit moment zijn er 22 patiënten positief getest op de VRE-bacterie; dit aantal is conform verwachting iets gestegen ten opzichte van afgelopen vrijdag. Doordat er nog patiënten worden getest, is niet uitgesloten dat in de komende dagen nog een aantal patiënten positief wordt bevonden.

Impact

De VRE-besmetting is vervelend voor patiënten en heeft flinke impact op de betrokken afdelingen, maar het UMCG gaat er vanuit dat met de getroffen maatregelen geen verdere verspreiding optreedt.

Patiënten van het hartcentrum worden gebeld als hun afspraak NIET doorgaat; verder gaat alle zorg in het UMCG gewoon door.