NVWA-IOD houdt verdachten van handel in verboden afslankproducten aan

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft maandag 23 januari 2 verdachten van de handel in verboden afslankproducten aangehouden. Bij doorzoekingen van een woning in Nijmegen en een woning in Den Haag namen rechercheurs onder meer verpakkingen oplostabletten van het merk Emtea in beslag.

De aanhoudingen en doorzoekingen volgen uit een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.

De verkoop van deze afslankproducten is verboden, omdat ze een ernstig risico voor de gezondheid kunnen vormen. Er is namelijk sibutramine in aangetroffen. Sibutramine is een geneesmiddel dat in 2010 van de markt is gehaald, omdat de stof bij sommige gebruikers ernstige bijwerkingen zoals hartklachten veroorzaakte. In oktober 2016 waarschuwde de NVWA consumenten daarom voor het gebruik van deze afslankproducten

Opsporingsonderzoek

Een aantal consumenten meldde zich na de waarschuwing bij de NVWA, omdat zij na gebruik van deze producten last hadden van onder meer hartklachten, angsten en een droge mond. Inspecteurs van de toezichtdivisie van de NVWA hebben bij deze melders afslankproducten opgehaald en laten onderzoeken. De producten bleken zonder uitzondering sibutramine te bevatten, terwijl dat niet op de verpakking stond.

Direct na de waarschuwing startte de NVWA-IOD een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. De NVWA-IOD vermoedt dat de verdachten ondanks een handelsverbod toch afslankproducten met een gevaarlijke stof erin verkochten. Uit het onderzoek blijkt verder dat deze producten vooral online worden verkocht via bijvoorbeeld facebook, Instagram en veilingsites. De NVWA heeft ze tot nu toe niet aangetroffen in winkels.