Tandpasta's die tanden witter maken: niets meer dan een marketingtruc

In de supermarkt schreeuwen tientallen whitening tandpasta’s om aandacht van de consument. Ze beloven zijn tanden witter te maken, de ene nog sneller dan de andere. Test-Aankoop nam de proef op de som. In een test van twintig tandpasta’s werd onze vrees bewaarheid: de bewering dat tandpasta onze tanden witter maakt, is een ordinaire en lucratieve marketingtruc.

Witter dan wit ?

Tandpastafabrikanten halen alles uit de kast om hun whitening tandpasta’s witter dan wit voor te stellen. De namen alleen al: Colgate Sensation White, Aquafresh Whitening Intense White, Oral-B 3D White Luxe Perfection, Signal White Now Triple Power Gold … De ene tandpasta belooft de consument wittere tanden binnen 14 dagen, de andere na een week, nog een andere al na vijf dagen of zelfs meteen. Wie de keuze heeft tussen een gewone tandpasta en een product waar zijn tanden snel witter van worden (en wie wil dat niet?), hoeft niet lang te twijfelen.

Geen waarneembaar kleurverschil

Wij namen de proef op de som: in een laboratorium onderzochten we twintig producten, 18 wittende en 2 gewone tandpasta’s. We vroegen aan 600 proefpersonen om een maand lang hun tanden te poetsen met een van de twintig tandpasta’s. Een tandarts beoordeelde de kleur van hun tanden voor en na op basis van een standaardschaal met 16 tinten. Een aanvaardbaar resultaat voor een whitening tandpasta zou zijn dat bij minstens de helft van de deelnemers een zichtbare verbetering wordt waargenomen. Het rapport bleek uitermate onvoldoende : maar liefst negentien van de twintig tandpasta’s slagen er niet in om zelfs bij een kleine minderheid de tanden witter te maken. Eén tandpasta kon bij een derde van de deelnemers een of twee tintjes verschil maken. Ook de proefpersonen zelf konden geen verbetering vaststellen.

Deze bijzonder povere resultaten mogen niet verbazen. Tandpasta kan alleen inwerken op het tandglazuur, terwijl de kleur van onze tanden grotendeels wordt bepaald door het onderliggende tandbeen. En tandbeen verkleurt onvermijdelijk onder invloed van ouderdom of slijtage.

Misleidende claim

De resultaten van het onderzoek van Test-Aankoop zijn des te opmerkelijker omdat whitening tandpasta’s duurder dan de gewone zijn. De meeste merken gaan 20 à 25 % boven de prijs van een normale tandpasta. Maar er is dus geen enkele aanwijsbare reden voor dat prijsverschil. De consument betaalt met andere extra voor een pure marketingtruc die geen meerwaarde heeft. De consumentenorganisatie heeft dus beslist een klacht in te dienen tegen deze misleidende claims met betrekking tot het witter maken van tanden en heeft aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een schrijven gericht.

Dit is echter niet het enige voorbeeld van een misleidende vermelding die we terugvinden op cosmeticaproducten. Erg vage vermeldingen als “hypoallergeen” of “dermatologisch getest” zijn jammer genoeg geregeld terug te vinden op verpakkingen van producten die toch allergenen blijken te bevatten. Het is hoog tijd dat Europa deze claims voor eens en altijd regelt.

Verplichte vermelding van schuureffect

Tandpasta’s verwijderen vuil en vlekken van onze tanden door middel van het schuurmidel dat erin verwerkt is. Als tandpasta echter een te sterk schuurmiddel bevat, slijt het tandglazuur. Dat maakt de tand vatbaarder voor gaatjes.

Uit onze test blijkt dat het schurende effect in de geteste tandpasta’s binnen de wettelijke normen blijft, maar bij 15 van de 20 tandpasta’s is het schuureffect wel hoog. Daarom pleiten we ervoor dat fabrikanten worden verplicht om de sterkte van het schuurmiddel in hun tandpasta’s op de verpakking te vermelden.

Gewone tandpasta goed genoeg

Test-Aankoop raadt aan een gewone tandpasta met voldoende fluor te kopen, met een laag schuureffect en eentje die vlekken verwijdert. Aquafresh Whitening Intense White voldoet aan deze voorwaarden, maar ook deze tandpasta,maakt, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, de tanden niet witter. Al koop je de duurste tandpasta, hij haalt niets als je niet tweemaal per dag correct poetst gedurende twee minuten.