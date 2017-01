Treant Zorggroep stelt Peter Hoppener aan als interim-bestuurder

De raad van toezicht van Treant Zorggroep heeft Peter Hoppener (56) per 25 januari benoemd tot interim-bestuurder bij de zorggroep. Dit heeft Treant Zorggroep woensdag bekendgemaakt.

'De heer Hoppener is een ervaren bestuurder in de gezondheidszorg. Hij heeft een brede achtergrond in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en bij zorgverzekeraars', aldus Treant Zorggroep.

Komende 6 maanden

Bij Treant Zorggroep neemt Peter Hoppener als lid raad van bestuur de komende zes maanden onder meer de financiële portefeuille in het bestuur voor zijn rekening. Hij volgt hiermee Marcel Kuin op die op 1 maart als bestuursvoorzitter bij Antonius Zorggroep in Sneek start.