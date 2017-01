Mies Bouwman, Claudia de Breij en Van Rijn tekenen Health Deal Het Dorp

Mies Bouwman, Claudia de Breij en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hebben woensdag in Het Dorp in Arnhem afspraken ondertekend over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Dit heeft het ministerie van VWS woensdagmiddag bekendgemaakt.