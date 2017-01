900.000 euro voor nieuw onderzoek naar ziekte van Lyme

Samen onderzoeken de wetenschappers nieuwe diagnostische testen, bekijken ze hoe de Borrelia-bacterie kan overleven in het lichaam van patiënten en onderzoeken ze hoe Lyme bij kinderen verloopt.

Langdurige klachten door Lymeziekte, een infectie die door de bacterie Borrelia burgdorferi wordt overgebracht na een tekenbeet, staan wereldwijd in de belangstelling. Naar aanleiding van een burgerinitiatief heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven voor een onderzoeksagenda Lyme. Patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers werkten samen in het tot stand komen van de agenda. Onderdeel van het plan was een subsidieronde voor lymeonderzoek.



Uit de tientallen projectvoorstellen die werden ingediend heeft ZonMw drie onderzoeksprojecten gehonoreerd. Bij alle drie de voorstellen zijn onderzoekers uit het Radboudumc betrokken.

Waarom overleeft de Borrelia bacterie in patiënten met Lymeziekte?

In het eerste project onderzoeken de Radboudumc-onderzoekers hoe de Borrelia-bacterie het afweersysteem ontwijkt. Patiënten met Lymeziekte hebben een verminderde afweerreactie tegen deze bacterie. De bacterie beïnvloedt de werking van genen en eiwitten die betrokken zijn bij de afweerreactie en kan daardoor overleven. Hoogleraar Leo Joosten, hoofd van het laboratorium Experimentele Interne Geneeskunde: “In dit onderzoek willen we ontrafelen hoe dit precies werkt. Met deze kennis hopen we de afweerreactie tegen de ziekte en de diagnostiek te kunnen verbeteren.”

Hoe betrouwbaar zijn nieuwe diagnostische testen?

Het kan moeilijk zijn om Lymeziekte aan te tonen. De huidige serologische testen maken geen onderscheid tussen een actieve infectie en eerder doorgemaakte Lymeziekte. Hoogleraar Bart-Jan Kullberg, internist-infectioloog en trekker van het landelijke Lymeziekte Expertisecentrum: “Binnen dit project worden testen die door sommige laboratoria al worden aangeboden voor het eerst wetenschappelijk onderzocht en wordt bekeken wat de toegevoegde waarde is in de diagnostiek van Lymeziekte.” In dit onderzoeksproject, dat geleid wordt door het AMC, werken het Radboudumc, het AMC en het RIVM nauw samen.