Binnen één dag een second opinion voor patiënt met hersentumor in VUmc

Het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam opent per 1 februari a.s. een second opinion spreekuur. Hier kunnen patiënten met een hersentumor binnen één dag een volledige screening en advies krijgen over hun medische behandeling.

Het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam is sinds 2015 erkend als Europees expertisecentrum. "Als expertisecentrum zien wij het als onze taak om ook patiënten van andere ziekenhuizen een behandeladvies te kunnen bieden, als daar behoefte aan is bij de patiënt of de behandelend neuroloog. De diagnose hersentumor roept namelijk veel onzekerheid op bij zowel patiënten als hun familieleden. Zij zoeken naar houvast en een second opinion kan daarbij helpen. We hebben onze manier van werken zo aangepast dat we deze patiënten efficiënt kunnen helpen door alle afspraken op één dag te plannen. Dat is extra van belang als patiënten uit een andere regio komen", aldus prof. dr. W.P. Vandertop, hoofd neurochirurgie bij VUmc.

De snelle screening en het behandeladvies binnen één dag wordt mede mogelijk door de verhuizing naar een nieuwe locatie in de polikliniek met een grotere capaciteit. Ina van der Meulen - mede-oprichter van LEVENXL en hersentumorpatiënt - over het initiatief: "De diagnose hersentumor is heftig. Als patiënt helpt het om snel duidelijkheid te krijgen over de diagnose en behandeling. Het gaf mij een goed gevoel dat ik een behandeladvies op maat kreeg, waar specialisten, elk vanuit hun eigen vakgebied, bij betrokken zijn geweest.

Combinatiespreekuur

De medisch specialisten van alle benodigde disciplines (neurologie, neurochirurgie, medische oncologie, neuroradiologie en radiotherapie) werken al jaren samen in een zogenoemd combinatiespreekuur op maandag en woensdag, waarbij zij worden bijgestaan door twee verpleegkundig specialisten neuro-oncologie. Vanaf 1 februari 2017 zal er elke vrijdag een second opinion spreekuur zijn.