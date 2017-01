Gun je lever rust door een maand geen alcohol te drinken

Veertien proefpersonen hielden voor het onderzoek een ‘droge maand’. Na deze maand voelden deze mensen zich fitter, bleek hun cholesterolwaarde verlaagd, hadden zij minder buikvet en een gezondere lever. De resultaten van het onderzoek worden op 26 januari bekend gemaakt in de uitzending van De Kennis van Nu.

De laatste jaren neemt vooral in Engeland het fenomeen ‘Dry January’ in populariteit toe. Een maand niet drinken na de feestelijke decembermaand zou gunstig zijn voor de gezondheid en het herstel van de lever. Naar het stoppen met drinken is vooral onderzoek gedaan onder zware drinkers en alcoholverslaafden. Over het effect van een droge maand bij gematigde drinkers is weinig bekend.

Onderzoekers van het Radboudumc namen samen met het NTR-televisieprogramma De Kennis van Nu de proef op de som. Veertien gematigde drinkers en de presentatoren van De Kennis van Nu dronken voor het onderzoek een maand geen alcohol. Om toevalligheden uit te sluiten deden negen geheelonthouders mee als controlegroep.



Na de ‘droge maand’ was er een duidelijk effect: de cholesterolwaardes daalden, het buikvet nam af en de waardes in het bloed die wijzen op een prikkeling van de lever en het verval van levercellen daalden. De leverstijfheid en het levervet van de proefpersonen bleef vergelijkbaar met dat van de controlegroep. Arts-onderzoeker Isabelle Munsterman: “Het levervet en het gewicht bleven gemiddeld stabiel, maar we zagen in enkele gevallen wel een forse daling. Dit kan mogelijk te maken hebben met een hogere levervetpercentage aan het begin.” Zodra de proefpersonen weer gingen drinken, verdween overigens het gezondheidseffect. Bij de controlegroep bleven alle metingen stabiel, wel hadden zij een lagere gemiddelde bloeddruk en lagere cholesterolwaardes dan de proefpersonen.