'Te weinig openbare toiletten'

In Amersfoort werd donderdag een conferentie gehouden over het aantal openbare en semiopenbare sanitaire voorzieningen in Nederland. De Maag Lever Darm Stichting organiseerde die samen met de CCUVN, de Stomavereniging en de PDSB. Deze conferentie is een activiteit die voortvloeit uit het actieplatform waarkaniknaardewc.nl.