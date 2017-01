Radioactief rhenium leidt tot minder pijn en betere kwaliteit van leven bij botuitzaaiingen door kanker

Dat blijkt uit onderzoek van Rogier Lange, ziekenhuisapotheker in Meander Medisch Centrum, waarop hij op 25 januari jl. promoveerde aan de Vrije Universiteit.

Mensen met kanker die uitgezaaid is naar de botten, hebben vaak veel pijn. Kan radioactief rhenium daar iets aan doen? Uit het onderzoek van Rogier Lange blijkt dat circa 70% van de behandelde patiënten gunstig reageert op toediening van Rhenium-188-HEDP: ze hebben minder pijn, ervaren een betere kwaliteit van leven, terwijl de bijwerkingen zeer mild zijn. De uitkomsten van dit onderzoek lenen zich voor verdere studie, bijvoorbeeld naar de manier van doseren, de combinatie met andere middelen zoals chemotherapie en het startmoment van de behandeling.

Rogier Lange was vanaf de start in 2010 betrokken bij het ontwikkelen van een radiofarmacon (een radioactief middel), dat eenvoudig te bereiden is en effectief in te zetten is bij de behandeling van patiënten met pijnlijke botuitzaaiingen als gevolg van kanker. Een belangrijk deel van het proefschrift gaat over de ontwikkeling van dit middel, Rhenium-188-HEDP. Het wordt sinds enkele jaren bereid in de ziekenhuisapotheek in Meander Medisch Centrum. Dat is met deze bereiding enig in zijn soort in Europa. Het wordt verder nergens in Nederland toegepast. De afdeling radiofarmacie van de apotheek is voor de productie van rhenium speciaal toegerust en beschikt over alle benodigde kwaliteitslabels. “Het middel is niet nieuw, en er zijn ook andere radiofarmaca”, aldus Rogier Lange. “Maar dit middel is veel sneller beschikbaar, tegen lagere kosten. Hiermee dragen we bij aan goede, effectieve en betaalbare patiëntenzorg.”