Veel steunbetuigingen voor ernstig zieke burgemeester Van der Laan

Artsen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis hebben bij burgemeester Eberhard van der Laan afgelopen week uitgezaaide longkanker geconstateerd. Dit heeft de burgemeester vrijdag zelf in een brief aan alle Amsterdammers laten weten.

'Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose, lijkt het er op dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme', schrijft Van der Laan.

Blijven werken

'Mijn werk als burgemeester wil ik blijven doen, in overleg met de gemeenteraad en het college van B en W, op een manier die recht doet aan de stad en aan het ambt. Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester', schrijft van der Laan.

'Wel zullen uiteraard de komende tijd bepaalde taken en openbare optredens worden overgenomen door de andere leden van het college van B en W. Intussen ben ik in goede handen van mijn naasten en van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis', aldus Van der Laan.

Steunbetuigingen

Onder de brief die op de site van de gemeente Amsterdam is gepubliceerd staan inmiddels honderden reacties van medeleven en steun aan het adres van de burgemeester. 'Lieve Burgemeester van der Laan, Wat een triest bericht. Dapper dat u door gaat. Hartelijk dank daarvoor en veel sterkte!'. 'Beste Burgemeester van der Laan, als geboren Amsterdammer, maar ergens anders wonende, wens ik U veel sterkte in de komende tijd'

'Lieve Eberhard, Alleen jij kan zo een brief aan de inwoners van onze stad beginnen... je bent zo'n bijzonder lieve burgemeester. Ben kapot van t nieuws. Ik hoop dat dat poosje een heel lang poosje is. Veel liefs, voor jou, Femke en de kinderen'