UMCG stopt beheer spermabank

Reden is concentratie op complexe zorg

'De redenen voor de sluiting zijn simpel: in het UMCG concentreren we ons op complexe zorg, en het beheren van een spermabank is niet complex. Wij focussen ons dus verder op complexe vruchtbaarheidsbehandelingen. Ook was het nadat in 2004 anoniem doneren van sperma verboden werd, niet altijd gemakkelijk om voldoende donoren te vinden', stelt het UMCG.

'Alle veertig vrouwen en stellen die nog op de wachtlijst staan worden nog geholpen, maar nieuwe patiënten worden doorverwezen naar andere spermabanken in Noord-Nederland. Er worden dus ook geen nieuwe spermadonoren meer geworven', aldus het UMCG

400 kinderen via spermabank

Ruim 400 kinderen in zo’n 250 gezinnen. Zoveel kinderen zijn er in de afgelopen vijftien jaar geboren met behulp van de spermabank van het UMCG. Zo’n 50 procent van de ‘klanten’ van onze spermabank zijn lesbische paren, 10 procent heteroparen en 40 procent alleenstaande vrouwen.

Van die laatste groep haakt een derde tot de helft op de wachtlijst af omdat ze tijdens het wachten toch een partner vindt. Het kleine aantal heterostellen wordt verklaard door de introductie van nieuwe technieken waardoor verminderd vruchtbare mannen toch met eigen zaad een kind kunnen verwekken.

Striktere regels

En het UMCG hanteert striktere regels dan andere spermabanken. De regel is: met het zaad van één donor mogen niet meer dan 25 kinderen worden verwekt. In Groningen staat ‘gezinsvorming’ centraal; als mensen dus twee, drie of vier kinderen willen, kunnen ze daarvoor steeds zaad van dezelfde donor gebruiken.

Zo zijn de kinderen in een gezin biologisch aan elkaar verwant. Vooral lesbische stellen vinden dat belangrijk, omdat vaak beide moeders een kind dragen. Het UMCG helpt maximaal vijf gezinnen met het zaad van één donor. Daardoor heeft het UMCG meer donoren nodig dan andere spermabanken.