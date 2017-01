Vlieg legt operatiekamers ziekenhuis plat

Het operatiekamercomplex (OKC) van het Refaja in Stadskanaal is gesloten tot en met vrijdag 3 februari in verband met de aanwezigheid van vliegen.

''Omdat we de patiëntveiligheid voorop stellen en daarin geen enkel risico nemen, is besloten geen operaties op het OKC uit te voeren totdat een oplossing voor dit probleem is gevonden.''

De geplande operaties worden, waar mogelijk, binnen Treant Zorggroep verplaatst naar de locaties Emmen en Hoogeveen of worden later opnieuw ingepland. De verloskunde kan normaal in het Refaja doorgaan. Voor acute verloskundige ingrepen wijkt het ziekenhuis uit naar het oude OKC. Ook de spoedzorg waarbij geen acute operatie noodzakelijk is, vindt gewoon doorgang in Stadskanaal.

De vliegen zijn met de bouwwerkzaamheden het gebouw ingekomen. Ondanks diverse maatregelen is er toch nog één vlieg gevonden. Momenteel onderzoekt Treant welke andere maatregelen we nog kunnen nemen om deze vliegen te weren. ''Aanstaande vrijdag hopen we meer te weten over hoe lang de sluiting gaat duren en welke oplossingen gevonden zijn.''